［パラ 雪辱へ］＜下＞小須田潤太 ３５（オープンハウス）…スノーボード男子（下肢障害ＬＬ１）

日本勢の活躍に沸いたミラノ・コルティナ五輪に続いて、６日にミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。

前回大会でメダルに届かなかったパラアスリートにとって、４年間の進化を示す舞台でもある。

山本篤さんに憧れ陸上との二刀流

先月１２日、パラリンピック日本選手団の結団式が行われた。チームスローガン「挑め、心をひとつに。」が発表され、旗手として団旗を受け取ると、自然と気持ちが引き締まった。「結果を出したいという思いがどんどん強くなっている」

パラスノーボードは、起伏やジャンプ台などがあるコースで順位やタイムを争うスノーボードクロスと、バンクと呼ばれるコーナーをいくつも設けたコースで速さを競うバンクドスラロームの２種目が実施される。昨年３月にカナダで行われた世界選手権のバンクドスラロームで日本人として初めて優勝し、スノーボードクロスでも国際大会で好結果を残している。２０２３年から代表チームで指導する元木勇希コーチは「元々、身体能力が高く体の動かし方が上手」と評価し、２種目制覇もできると期待している。

２１歳の時、交通事故で右脚を切断し、数年後にパラスポーツの世界に飛び込んだ。きっかけは下肢切断者向けのランニング教室でパラリンピック陸上男子走り幅跳び銀メダリスト・山本篤さん（２４年に引退）と出会ったことだった。トップレベルのパラアスリートを追いかけるように陸上を始め、山本さんの質の高い練習や競技に真摯（しんし）に取り組む姿勢を近くで学んだ。２１年東京パラリンピックの走り幅跳びで７位に入賞し、山本さんと同じようにスノーボードとの二刀流挑戦も始めた。

パラスノーボードは競技人口も少なく、その分、選手同士のまとまりが強いのが特徴だ。代表チームでは練習や試合中に意見交換し、遠征でもミーティングをするなど、積極的にコミュニケーションをとる。だが、結束力を武器に臨んだ２２年北京大会では米国や中国勢などに押され、期待された日本勢のメダルはゼロに終わった。その悔しさを胸に、成長を続けてきた。

４年前はチーム内で末っ子のような存在だったが、今や日本のリーダーといえる存在だ。両種目でメダルを狙える力のある選手は世界でも少ないが、「自分はその可能性がある」と言い切る。雪辱の舞台に堂々と自信を持って臨む。（畔川吉永）

事故前は「プロ」だった小栗大地にも期待

下肢障害ＬＬ１で小須田とともに上位進出を狙えるのが、３大会連続出場となる小栗大地（４５）（ＳＣＳＫ）だ。世界選手権のスノーボードクロスで３位に入り、今季のワールドカップ（Ｗ杯）でもバンクドスラロームとの２種目で表彰台に立っている。事故で脚を切断する前は健常のプロスノーボード選手として活躍していて、経験も豊富。「両種目でメダルをとりたい」と意気込んでいる。

障害の軽いクラスの下肢障害ＬＬ２で坂下恵里（３３）（三菱オートリース）が日本の女子選手としては初めてスノーボードでのパラリンピック出場を決めており、注目が集まる。