¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û£Ó£á£ò£å£å£å¤¬µ×¡¹»²Àï¤ÇÂ¸ºß´¶¸«¤»¤ë¡ª¡¡»³²¼¼ÂÍ¥¤È¤ÎÂÐÀï¿´ÂÔ¤Á¡ÖÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡£²£¹Æü¤ÎÅìµþ½÷»ÒÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇÊÆ£×£×£Å»Ë¾å½é¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥ì¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¡¼¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Åìµþ½÷»Ò¤Î»³²¼¼ÂÍ¥¡õ±óÆ£ÍÀ´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££²£°£²£°Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆ±ÃÄÂÎ»²Àï¤Ë¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìµþ½÷»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¡¼¥É¤Ï¤â¤¦¤¼¤Ò½Ð¤¿¤¤¤È¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Åìµþ½÷»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¡£Î¾¹ñÂç²ñ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥ê¡¼¤È¤Ï£Î£Ø£Ô»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£×£×£Å¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Èà½÷¤Ç¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤òÁ´Éô°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì¤«¤éÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¡££²£´Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÅìµþ½÷»Ò¤ËÈà½÷¤¬»²Àï¤·¤¿»þ¤Ï¸µÃ¶¤Ë°ì½ï¤ËÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡££×£×£Å¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥°¤ò¤³¤¦¤·¤Æ»þ¤ò·Ð¤ÆÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³²¼¤È¤ÎºÆ³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖÁ°²óÀï¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É·ãÅª¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¡£º£²ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Þ¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¤ë¡£ÂÀÍÛ¿À¤¬Åì½÷¥Þ¥Ã¥È¤ËàÆ®º²á¤òÃíÆþ¤À¡ª