¥¤¥é¥ó¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¸å·Ñ¤Ï¼¡ÃË¥â¥¸¥å¥¿¥Ð»á¤«¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¡Ö£Å£Ä¼£ÎÅ¡×¤Î²áµî
¡¡ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥óÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ÏàÍÆ¼Ï¤Ê¤·á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ò£²·î£²£¸Æü¤Ë»¦³²¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Î´´Éô£´£¹¿Í¤Þ¤Çº¬¤³¤½¤®»¦³²¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£Áª½Ð¤¹¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ò¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ë¤¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡½¡½¡£
¡¡¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï¡¢£±£¹£·£¹Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤òÎ¨¤¤¤¿·ú¹ñ¤ÎÉã¥Û¥á¥¤¥Ë»Õ¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç£¸£¹Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤òÌó£³£·Ç¯´ÖÅý¼£¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ëº®Íð¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¸Ä¿Í»ÙÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¤ÈÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ñ²È¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÂçÅýÎÎ¡¢»ÊË¡ÉÜÄ¹´±¡¢¾åµéÀ»¿¦¼Ô¤Î£³¿Í¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ëÎ×»þ»ØÆ³É¾µÄ²ñ¡Ê»ÃÄê¥È¥í¥¤¥«ÂÎÀ©¡Ë¤ËºÇ¹â¸¢ÎÏ¤ò°Ü¹Ô¤·¤¿¡£ÆÈºÛÂÎÀ©¤Ç¤è¤¯µ¯¤¤ë¸¢ÎÏ¤Î¶õÇò¤Ë¤è¤ëº®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥ó·ûË¡Âè£±£±£±¾ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¬»àË´¡¢¼Ç¤¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀìÌç²È²ñµÄ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë¿·¤¿¤ÊºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤òÁª½Ð¤·¡¢È¯É½¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤â¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£³Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Î¡Ë¿ÍÊª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºîÀï¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Î´´Éô£´£¹¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ÖºîÀï¤ÏÍ½Äê¤è¤ê¤âÁ°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï£³Æü¡¢¡Ö£É£Ä£Æ¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¡Ë¤¬¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀìÌç²È²ñµÄ¤Î·úÊª¤ò´°Á´¤ËÇË²õ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼¡´üºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿£¸£¸¿Í¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤òÇË²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»à½ý¼Ô¿ô¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Ï»¦³²¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤«¤éÀìÌç²È²ñµÄ¤Ë¤è¤ëºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÁª½Ð¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÅêÉ¼ÊýË¡¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê£¿ô¤Î±ÑÊÆ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¼¡ÃË¥â¥¸¥å¥¿¥Ð¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»á¤¬ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÅö½é¡¢¥â¥¸¥å¥¿¥Ð»á¤Ï¡¢ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Éã¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¶¯¹ÅÊÝ¼éÏ©Àþ¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥â¥¸¥å¥¿¥Ð¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»á¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ï±Ñ¹ñ¤À¡£
¡ÖÊ£¿ô¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¥¿¥Ð»á¤¬±Ñ¹ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ËÖµ¯ÉÔÁ´¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄµÊóµ¡´Ø¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂ±¡Ì¾¤ä¼£ÎÅ²ó¿ô¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÂ¹¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë·«¤êÊÖ¤·±Ñ¹ñ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ëº§¤·¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï»àµî¤¹¤ëÁ°¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸å·Ñ¼Ô¸õÊä£³¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤ÎÃæ¤Ë¥â¥¸¥å¥¿¥Ð»á¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤ÏÄ¹¤é¤¯À¤½±À©¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÎÏ¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤¬¼¡¡¹¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥¸¥å¥¿¥Ð»á¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£