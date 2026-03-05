これ全部、《330円》だって！！【ハニーズのヘアアクセ】でまとめ髪が即・こなれ♡

【ハニーズ】では洋服だけでなく、手頃な価格ながら上品なデザインのヘアアクセサリーも複数そろっています。まとめ髪のアクセントになるリボンモチーフや、洗練された印象を与えるメタル素材のヘアクリップなど、幅広いスタイルに合わせやすいラインナップ。今回は、デイリーからお出かけまで活用できる、優秀なヘアアクセをご紹介します。

シフォン素材が軽やか & フェミニンなヘアカフ

【ハニーズ】「ヘアカフ（リボン）」\330（税込）

リボンモチーフに、フェイクパールやビジュー調の装飾を添えたヘアカフです。結び目に差し込むだけで装着できるため、ヘアアレンジが苦手な人でも手軽に華やかなバックスタイルを楽しめます。やや大きめのサイズ感ですが、透け感のある素材が軽やかさを演出し、ローポニーやお団子などのまとめ髪にもなじみそうです。

ベロアの質感が大人可愛いダブルリボンモチーフクリップ

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

滑らかなベロア素材を使用した、落ち着きのあるダブルリボンモチーフのヘアクリップです。さっと髪を挟むだけで固定できるため、ローポニーやハーフアップのアクセントなど、さまざまなアレンジに活用可能。上品な光沢がいつものヘアスタイルを格上げしてくれるので、コーデに甘さを少し加えたいときにもおすすめです。

艶とビジュー調の装飾が輝く高見えクリップ

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

リボンモチーフにフェイクパールを添えた、可愛らしさが魅力のヘアクリップ。小ぶりなサイズ感ながら、爪が髪をしっかりとホールドしてくれそう。上品なゴールドカラーとスタイリッシュなシルバーカラーのバリエーションがあり、普段のヘアスタイルのさりげないポイントとして取り入れやすそうです。

柔らかなフォルムが美しいトライアングルピン

【ハニーズ】「トライアングルヘアピン」\330（税込）

独特のトライアングルモチーフが、洗練された横顔を演出してくれそうなヘアピン。艶やかなメタル素材が光を反射し、シンプルなヘアに取り入れるだけでモダンな印象に。ショートヘアの人がサイドの髪を留めるにも取り入れやすく、カジュアルにもキレイめな装いにも、テイストを問わず幅広く活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里