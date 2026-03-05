侍ジャパンは6日が初戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。前日の4日、日本代表「侍ジャパン」は強化試合を行っていた大阪から東京に移動。大谷翔平投手（ドジャース）もチームとともに新幹線で東京駅に到着。ある種の“違和感”を覚えるほどの光景に、ファンからは驚きの声も上がった。

3日まで京セラドームで行われた強化試合に出場していた大谷。チームとともに、新大阪から新幹線で移動したようだ。駅のホームは一部規制が敷かれるほど騒然となった模様で、スーツ姿の大谷の周囲は、屈強なSPがピッタリとマークしていた。

到着した東京駅も、スマートフォンを構えるファンが多数集まっていた。ここでも大谷の周りをSPがガード。影響は日本国内にとどまらず、世界の野球界の顔となった男を守る“重大任務”を遂行していた。

一連の模様を世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」が撮影し、公開。選手たちは午後2時頃には東京ドーム入りし、大谷は会見を行った。

NPB時代は移動で新幹線を使っていたが、メジャーの大スターとなった大谷が新幹線を利用し、新大阪や東京の駅にいること自体が斬新に映ったX上のファンも多い。

「大谷選手だけSPすごくてびっくり」

「新幹線移動の写真の中に大谷くんがいて違和感半端なかったw」

「心なしか新幹線が緊張してるように見える」

「ジェットではなく、新幹線？」

3年前は世界一に輝いた大会。連覇を目指し、初戦は6日の台湾戦となる。大谷は「始まるなと。明日練習ありますけど、最後まで調整していい状態で臨みたいと思います」と気持ちを高ぶらせた。



（THE ANSWER編集部）