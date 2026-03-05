それ意味ある？「会議のための会議をしてます」上層部のツッコミ対策で“不毛な準備”に追われる50代男性の虚無感

巨大な組織の中では、本来の目的を見失った儀式が横行することがある。投稿を寄せた50代男性（年収600万円）は、日々繰り返される不毛な業務に強い虚無感を抱いている。（文：長田コウ）

「会議の為の会議をしてます。とにかく上層部に突っ込まれないよう、叱られないよう、事前に何時間も何回もします」

「その場しのぎなので当然中身はありません」

男性はマンション管理に関わる専門職で、それなりの規模の会社で中間管理職を務めている。しかし仕事の多くは、そのような内向きな調整に消えていくようだ。

役員や上層部から詰められることを避けるためだけに、繰り返される無意味な会議。本番を無難にやり過ごすことだけが目的化しており、そこに建設的な議論は存在していない。

「目的はその場しのぎなので当然中身はありません。ホント時間と労力の無駄です」

男性は「それなりの大手なので仕方ないのかな？」と割り切ることも頭をよぎる。しかし、我慢にも限度があるだろう。自身の立場から現場の状況を伝えようとしているが、残念ながらその訴えが組織を動かすことはないようだ。呆れたように、こう書いている。

「ある程度のポジション（中間管理職）にいますが、声は全く届きません。聞こえてないのかな？」

