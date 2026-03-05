º£Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÏÈô»¶¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¤¡¡ÅìµþÂ¿Ëà¤¹¤Ç¤ËÍ½Â¬¤ÎÌó5³ä¤¬Èô»¶¡¡¥Ô¡¼¥¯¤É¤¦¤Ê¤ë?
º£Ç¯(2026Ç¯)¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÂ¿ËàÃÏ¶è¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÍ½Â¬ºÇÂçÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ËÌó50%¤¬Èô»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×¤Ï3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ÇÌó32500¸Ä/Ñ2¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÎÌó3270¸Ä/Ñ2¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó10ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔÂ¿ËàÃÏ¶è¤Î²ÖÊ´¡¡¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¡¡Í½Â¬ºÇÂçÃÍ¤ÎÌó50%¤¬¤¹¤Ç¤ËÈô»¶
°ìÈÖ¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤ÏÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ëÂ¿ËàÃÏ¶è(ÀÄÇß¡¢È¬²¦»Ò¡¢Â¿Ëà¡¢Ä®ÅÄ¡¢Î©Àî¡¢ÉÜÃæ¡¢¾®Ê¿)¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¿ô¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Í½Â¬ºÇÂçÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Èô»¶¤·¤¿¤«¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤«¤é¡¢º£Ç¯(2026Ç¯)¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¡¢Â¿ËàÃÏ¶è¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÍ½Â¬ºÇÂçÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ËÌó50%¤¬Èô»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈô»¶ÎÌ¡¡ºòÇ¯¤ÎÌó10ÇÜ
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×¤Ï3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ÇÌó32500¸Ä/Ñ2¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÎÌó3270¸Ä/Ñ2¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó10ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¾É¾õ¤¬½Å¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤À¥Ô¡¼¥¯»þ´ü¤ÏÂ³¤¯¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯Â³¤¯
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ï²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈô»¶¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³°½Ð»þ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¢Âð¸å¤âÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6Æü(¶â)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ç¡¢7Æü(ÅÚ)¤Ï´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ç¤âÂ¿¾¯Èô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂ¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÏÈô¤ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ç¤âÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ÖÊ´¥é¥ó¥¯¡Û
•¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤:100¸Ä°Ê¾å(¢¨2024Ç¯¿·Àß)
•Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤:50¸Ä°Ê¾å¡¢100¸ÄÌ¤Ëþ
•Â¿¤¤:30¸Ä°Ê¾å¡¢50¸ÄÌ¤Ëþ
•¤ä¤äÂ¿¤¤:10¸Ä°Ê¾å¡¢30¸ÄÌ¤Ëþ
•¾¯¤Ê¤¤:10¸ÄÌ¤
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¢Âð¸å¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
³°½Ð¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Àö´é¤ò¤·¤Æ²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È±¤ÎÌÓ¤Ë¤â²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´Èô»¶¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ´¹µ¤¤¹¤ë¤ÈÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬¼¼Æâ¤ËÎ®Æþ¤·¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë1»þ´Ö¤Î´¹µ¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¸Í¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1000Ëü¸Ä¤â¤Î²ÖÊ´¤¬²°Æâ¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¤È¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Á´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾²¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ë²ÖÊ´¤¬Â¿¿ôÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÏÄê´üÅª¤ËÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£