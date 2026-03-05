第29節のアーセナル戦に先発出場した

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月4日、ホームで行われた第29節のアーセナル戦に先発出場したが、前半だけで負傷交代した。

チームは0-1で敗れた。

左サイドハーフで10試合連続で先発出場。だが0-1で迎えた前半12分、味方とのワンツーで抜け出した三笘はペナルティーエリア内に進入。だが左足でシュートを放った際に、ブロックに入ったブラジル代表DFガブリエウと接触。左足を内側に捻ってうずくまり、苦悶の表情を浮かべた。

左足首をかばう様子を見せたが、ピッチの外には出ずにプレー続行を決断。ドリブルを仕掛けるなど、前半終了まではプレーを続けた。だがハーフタイムでFWヤンクバ・ミンテとの交代で下がった。

日本代表は3月下旬に英国遠征が控えている。現地時間3月28日にスコットランド、同31日にイングランドと対戦予定。三笘の状態が心配される。

日本代表では昨年末にフランス1部モナコに所属するMF南野拓実は左膝前十字靱帯断裂で離脱。今年に入り、スペイン1部レアル・ソシエダのMF久保建英が左ハムストリングの肉離れ、イングランド・プレミアリーグのリバプールMF遠藤航も左足を手術するなど、負傷者が相次いでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）