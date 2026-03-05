◆米大リーグ 強化試合 米国代表１５―１ジャイアンツ＝特別ルールで延長１０回（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

いきなり米国打線が爆発した。アリゾナ州スコッツデールで３日（日本時間４日）、ジャイアンツと初の対外試合に臨み、延長１０回までの特別ルールで１９安打１５得点。「３番・右翼」に入った主将のジャッジ（ヤンキース）も初回無死二、三塁で先制の２点適時打を放つなど２打数２安打２打点と存在感を示した。

史上最強軍団の呼び声高い米国が順調に滑り出した。初回に２点を先制すると、４回からは４イニング連続で得点。ブレグマン（カブス）、アンソニー（Ｒソックス）には本塁打も出た。投げても先発のスキーンズ（パイレーツ）が３回１安打１失点。救援のミラー（パドレス）は最速１０２・６マイル（約１６５・１キロ）もマークするなど、チーム全体として順調な仕上がりぶりを見せた。

前回大会の２３年は決勝で侍ジャパンに１点差で敗れて頂点を逃した米国。日本とは決勝まで対戦しないが、投打でメジャーのスター選手をズラリと並べる盤石な布陣を整えた。主将のジャッジが中心となってチームをまとめ、好発進を切った。１次ラウンドは米ヒューストンで行われるＢ組で、メキシコやイタリアなどと対戦する。