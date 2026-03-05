◆報知杯弥生賞ディープインパクト記念追い切り（３月４日・美浦）

メリハリの利いた動きで好調をアピールした。京成杯４着から巻き返しを狙うタイダルロックは、美浦・Ｗコースで外カリーシ（５歳２勝クラス）を１馬身半追走する形から、５ハロン６７秒０―１１秒４を馬なりでマークして脚いろ優勢に半馬身先着した。武井調教師は「（三浦騎手が）前走より一段と言わず、二段くらい上がっている感触だったと言うので、すごくいいと思います」と、十分な手応えに言葉にも熱がこもった。

前向きな性格が多いと言われるモーリス産駒だが、道中はぴったりと折り合った。直線でも追い出しを待つ余裕を見せて、意外なほど操縦性が高い。指揮官も「モーリスなのに、それができるというのは彼の最大の強みですね。レースを使っても、このメンタルでいられるのはすごい」と感心しきりだ。

優れた心肺機能を誇り、芝２０００メートルの距離に不安は全くない。本番を見据え「今回で勝つのが一番です」と、賞金加算を目指して結果にこだわる構えだ。素材の良さを生かして、初めての重賞勝利をつかみ取る。（坂本 達洋）