日本テレビ系で放送される漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリー受け付けが締め切られ、前回大会のファイナリストやＭ−１グランプリ、キングオブコントなどの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人ら２８００組を超えるエントリーが集まったことがわかった。

昨年の第１回大会は、ニッポンの社長が２８７５組の中から勝ち抜き初代王者となった。今年の予選は３月１６日から東京、３月２５日から大阪でスタートし、決勝戦は今夏に生放送される。

今回のエントリーで、前回大会のファイナリストや大型賞レースで決勝進出の実績がある芸人は以下の通り。（※準優勝以上の実績がある場合は最高実績のみ記載）

・かもめんたる（キングオブコント２０１３優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・ビスケットブラザーズ（キングオブコント２０２２優勝）

・鬼ヶ島（キングオブコント２０１３準優勝）

・うるとらブギーズ（キングオブコント２０１９準優勝）

・男性ブランコ（キングオブコント２０２１準優勝、Ｍ―１グランプリ２０２２決勝進出）

・コットン（キングオブコント２０２２準優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・カゲヤマ（キングオブコント２０２３準優勝）

・ななまがり（キングオブコント２０１６決勝進出、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・ザ・プラン９（Ｍ−１グランプリ２００６決勝進出）

・見取り図（Ｍ−１グランプリ２０１８・２０１９・２０２０決勝進出）

・やさしいズ（キングオブコント２０１８決勝進出）

・からし蓮根（Ｍ−１グランプリ２０１９決勝進出）

・滝音（キングオブコント２０２０決勝進出）

・蛙亭（キングオブコント２０２１・２０２３決勝進出）

・カベポスター（Ｍ−１グランプリ２０２２・２０２３決勝進出）

・ダンビラムーチョ（Ｍ―１グランプリ２０２３決勝進出、キングオブコント２０２４決勝進出）

・隣人（キングオブコント２０２３・２０２４決勝進出）

・ドンデコルテ（Ｍ―１グランプリ２０２５決勝進出）

・スタミナパン（ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・セルライトスパ（ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・にぼしいわし（ＴＨＥ Ｗ２０２４優勝）

・忠犬立ハチ高（ＴＨＥ Ｗ２０２４決勝進出）

賞レースファイナリストでは、鬼ヶ島、男性ブランコ、見取り図、ダンビラムーチョ、やさしいズ、からし蓮根らが初参戦。前回大会のファイナリストでは、かもめんたる、コットン、ななまがり、スタミナパン、セルライトスパが参戦する。（※前回大会準決勝進出者は１回戦免除）

出場者は、予選１回戦では漫才かコントかどちらか一方を選択して審査を受け、勝ち上がった２回戦からは漫才とコント両方での審査が始まる。異なる笑いの種目を同時に２つ完成させなければならない戦いは、まさに今年のキャッチコピー「芸人、出し尽くせ。」を体現する過酷な世界となりそうだ。