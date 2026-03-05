4日、イスラエル軍はイランの首都テヘランに新たな大規模攻撃を開始したと発表しました。また、スリランカ沖ではイランの艦艇が潜水艦に攻撃され、100人以上が行方不明になっているということです。

■「戦争って突然始まるんだなって」ベランダから見えた距離で…

4日、「news zero」は、バーレーンのラグビーチームに所属している忽那健太さんに話を聞きました。

──いま外の様子は？

バーレーンのラグビーチームに所属 忽那健太さん（31）

「今は落ちついてますね。雨が降ってますけど」

海を挟んで、イランの対岸に位置するバーレーン。部屋からの景色は、今は平和なように見えますが…。

忽那健太さん

「けさもサイレンが鳴った」

──何時ごろ？

忽那健太さん

「朝7時と8時半くらい。3回くらい鳴った」

先週土曜日（2月28日）に始まった、アメリカ・イスラエルによる、イランへの軍事作戦。イランも報復攻撃をしていて、その攻撃はここバーレーンにも…。

忽那健太さん

「僕のベランダから見えた距離なんですけど、奥の方にアメリカ軍基地があって、そこに爆弾がドーンと落ちて、本当に地響きがするような音で」

──目の前で見たときはどんな思いでしたか？

忽那健太さん

「戦争ってこうも突然始まるんだなって、衝撃的で。前日は僕たちラグビーチームのリーグ戦で、普通にラグビーしてた」

忽那さんのチームメートや友人も同じ経験をしており、道路を走っていた友人は、アメリカ海軍基地が空爆される場面に遭遇。ただ、それだけでなく…。

忽那健太さん

「イラン軍のドローンが、一般の人も住むような高層マンションに突っ込んだシーン。これは友人の住んでた隣のホテル。空から攻撃をうけていて」

──友人はなんと言っていた？

忽那健太さん

「足が震えたって言ってた。アメリカ軍基地が攻撃されていることは知ってた。ただ民間には被害が出ないと勝手に思っていた」

来月の順位決定戦を前に、チームも活動停止状態に…。

忽那健太さん

「今はラグビーをプレーしている自分は想像しづらいが、この状況は悔しくて、屈したくない思いはある。一日でも早く平和な日が戻ってくるように、ただただ願う」

ただ、アメリカ・イスラエルとイラン、報復の連鎖は、きょう（4日）も続いています。

■イランメディア“国内の死者数が1045人に”

広範囲に白煙が上がっているのは、イランの首都テヘラン。爆発でしょうか。大きな音も響きます。

日本時間4日午後5時ごろ、イスラエル軍は、「テヘランへの新たな大規模攻撃を開始した」と発表しました。

イランメディアは、一連の攻撃による死者数が1045人に増えたと報じています。

イラン北部の都市・コムでは、イスラエル軍の空爆で破壊された建物が…。

当時、ここで行われていたのが、死亡した最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議。

イスラエル当局者

「新たな最高指導者の選出を阻止したかった」

後継者選びの会議には、88人の聖職者らが参加予定でしたが、当時建物に何人いたのかなどはわかっていないということです。

■ホルムズ海峡“事実上の封鎖状態”に

またスリランカ沖では、イランの艦艇が潜水艦に攻撃され、100人以上が行方不明になっているということです。

これについてロイター通信は、当局者の話として「アメリカ軍による攻撃だった」と報じています。

アメリカ軍幹部は、これまでにイランの2000の標的を攻撃し、ホルムズ海峡周辺の海上にはイランの船は一隻もないと、作戦の成果を主張しました。

そのホルムズ海峡、世界のエネルギー輸送の要衝となっていますが、現在、イランによって“事実上の封鎖状態”に…。

トランプ大統領

「アメリカ海軍はホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を可能な限り速やかに開始する」

トランプ大統領は、「アメリカは世界へのエネルギーの自由な流通を確保する」と表明。

ホルムズ海峡は、日本船籍の船も往来していて4日、安全対策本部を開いた日本船主協会は…。

日本船主協会 会長

「当協会会員船舶・船員が身動きが取れない状況となっている」

ホルムズ海峡内側にあるペルシャ湾で、日本関係の船が44隻、日本人の船員24人がとどまっていることを明らかにしました。

今のところ食料などは足りていて、今後、正確な情報を収集していくとしています。

一方、イランの革命防衛隊は、「ホルムズ海峡を通る船は攻撃する」と声明を出したと伝えられていて、緊迫した状況が続いています。

■ドバイ旅行中の女性2人 滞在のホテルでは爆発音が“毎晩聞こえた”

黒煙が上がっているのは、UAE（アラブ首長国連邦）のドバイ。3日、アメリカの領事館近くに攻撃がありました。

終わりが見えない戦いに、避難の動きも始まっています。

外務省によりますと、イランから退避を希望した日本人2人が、日本時間4日朝、隣国のアゼルバイジャンの首都・バクーに到着したということです。

また現地メディアによりますと、UAEは、空港などで足止めされている観光客らの宿泊費などを全額負担すると発表。すでに約2万人に、宿泊施設や食事などを提供したということです。

4日夜に「news zero」が取材したのは、そのUAEのドバイに旅行中の女性2人。3日に帰る予定でしたが、飛行機が欠航に…。

ドバイに旅行中の女性

「勝手に飛行機がキャンセルされて、帰れないとなってしまって」

滞在していたホテルでは、イランの攻撃による爆発音が、毎晩聞こえたといいます。

ドバイに旅行中の女性

「安全面は大丈夫だったが（宿泊客の）なかにはミサイルとか光を見てしまって、みんな精神的に落ち込んでいる様子」

幸い、そのあとチケットが取れ、このあとフィリピンのマニラまで飛ぶといいます。

ドバイに旅行中の女性

「元々のチケットがドバイ─羽田便、それを差し替える形でマニラ便を取ってあげると（航空会社から）言われた。でもマニラから東京に帰る便は自費って言われた。それも納得いってない。だけど無事にみんなの飛行機が無事に離陸して、無事に着陸することを祈っている」

■街に響き渡る警報音「慣れない方がいいと思うが…」

一方、仮装をした人たちでにぎわいを見せていたのは、エルサレムの公園。

NNNエルサレム・本岡英恵記者

「イスラエルでは不要不急の外出を控えるように言われているのですけれども、きょうは祝日ということで、こうして皆さんが集まってお祝いをしています」

なかには、トランプ大統領の仮装をした人も。戦時下とは思えない、のどかな光景。ただ日本とは違う日常が…。

住民を取材中、街に響き渡る警報音。

エルサレムに住む オトマズギンさん

「ガラスは開けておいた方がいいよね」

「慣れない方がいいと思うんですけど、しょうがない。日本の人は地震で『ああ…』というのと一緒」

（3月4日放送『news zero』より）