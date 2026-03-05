侍ジャパン「大谷一強」報道のもやもや　確かに大谷翔平は圧倒的だが　ファンが望む選手全体へのフォーカス【WBC】

圧倒的な存在感を放つ大谷だけでなく、鈴木らが揃う侍ジャパンはスター揃いだ(C)Getty Images

いよいよWBC開幕。メジャーリーガー8人を含む日本代表の全30人が世界一の連覇を目指して、熱き戦いへと臨んでいきます。

中でもドジャース・大谷翔平の存在感は圧倒的の一言。バンテリンドームからチームに合流すると、京セラドーム大阪で行われた阪神との壮行試合に至るまで、その一挙手一投足に注目が集まり、スポーツメディアだけでなく地上波テレビのニュースショー、ワイドショーもその動向を詳しく報じています。

ただし、度が過ぎると違和感が生じてしまうのもまた事実。40代男性のプロ野球ファンは、こんな不満を口にします。

「確かに大谷は凄いですが、打者なら鈴木誠也に岡本和真、村上宗隆、吉田正尚、投手なら山本由伸に菊池雄星など、夢のようなメンバーが一堂に会しているわけじゃないですか。報道が大谷に偏っているのが何とも不満ですね。満遍なくチームの現状や見所を伝えて欲しいものです。大谷自身も、自分だけにフィーチャーされる報道は望んでいないでしょう」

そんな「大谷一強」の報道に対して、現場からのほっこりとした映像も話題になりました。

ある地上波のワイドショーではバンテリンドームの周辺から生中継が行われ、レポーターが中日の帽子をかぶった男子小学生に「お目当ての選手、誰を見たいなと思いますか？」と問いかけをしたところ、「細川選手。柳選手」との回答。「大谷さんはどうですか？」とさらに問いかけると「まあ、見たい」との反応があり、この様子がSNSで大バズり。我が道を行く姿勢に、野球ファンの間では称賛の声が相次いだのです。