侍ジャパン「大谷一強」報道のもやもや 確かに大谷翔平は圧倒的だが ファンが望む選手全体へのフォーカス【WBC】
圧倒的な存在感を放つ大谷だけでなく、鈴木らが揃う侍ジャパンはスター揃いだ(C)Getty Images
いよいよWBC開幕。メジャーリーガー8人を含む日本代表の全30人が世界一の連覇を目指して、熱き戦いへと臨んでいきます。
中でもドジャース・大谷翔平の存在感は圧倒的の一言。バンテリンドームからチームに合流すると、京セラドーム大阪で行われた阪神との壮行試合に至るまで、その一挙手一投足に注目が集まり、スポーツメディアだけでなく地上波テレビのニュースショー、ワイドショーもその動向を詳しく報じています。
ただし、度が過ぎると違和感が生じてしまうのもまた事実。40代男性のプロ野球ファンは、こんな不満を口にします。
「確かに大谷は凄いですが、打者なら鈴木誠也に岡本和真、村上宗隆、吉田正尚、投手なら山本由伸に菊池雄星など、夢のようなメンバーが一堂に会しているわけじゃないですか。報道が大谷に偏っているのが何とも不満ですね。満遍なくチームの現状や見所を伝えて欲しいものです。大谷自身も、自分だけにフィーチャーされる報道は望んでいないでしょう」
そんな「大谷一強」の報道に対して、現場からのほっこりとした映像も話題になりました。
ある地上波のワイドショーではバンテリンドームの周辺から生中継が行われ、レポーターが中日の帽子をかぶった男子小学生に「お目当ての選手、誰を見たいなと思いますか？」と問いかけをしたところ、「細川選手。柳選手」との回答。「大谷さんはどうですか？」とさらに問いかけると「まあ、見たい」との反応があり、この様子がSNSで大バズり。我が道を行く姿勢に、野球ファンの間では称賛の声が相次いだのです。
在京スポーツ紙のデスクは言います。
「大谷の存在は社会現象化しており、各紙とも大谷担当は社のエース格が務めているのは事実です。それでもWBCは普段野球を見ない人が、野球を話題にしてくれる絶好の機会ですから、ファンの生の声は謙虚に受け止めなくてはならない。テレビさんが“大谷一強”に走るからこそ、普段から野球報道に力を入れている我々は、選手個々の魅力にしっかりとフォーカスしていく必要があるでしょうね」
過去の大会を見ても、WBCがきっかけで全国区のスター街道を歩み始めた選手がいたのは記憶に新しいところ。全ての選手の奮闘に、声援を送っていきたいものです。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]