◇オープン戦 中日1―3DeNA（2026年3月4日 横浜）

中日のドラフト2位・桜井（東北福祉大）が4回1安打無失点の好投を披露し、猛アピールに成功した。

「ゼロで終われたのは良かったですが、結果オーライにはしたくない。走者を出してからの投球は反省です」

言葉の端々から新人離れしたプロ意識が、にじむ。5回から2番手で登板。キレのある直球で押して7回まで3イニング連続3者凡退。8回に2四死球などで2死満塁を招いたが、ドラフト1位・小田（青学大）を146キロ直球で二ゴロに仕留めた。

150キロ超の直球とチェンジアップやフォークなども効果的で、先発と中継ぎ両面で適性を備える。高橋宏と金丸が侍ジャパンに選出され、桜井は同1位・中西（青学大）とともに開幕ローテーション候補の一人。一方で、離脱中の守護神・松山の回復具合を含めた救援陣の整備などチーム事情との兼ね合いで、勝ちパターンの終盤に投入される候補にもなり得る好素材だ。

「スピンの利いたいい球だった。頭でいくのか後ろでいくのか、これからのオープン戦で見ていきたい」と井上監督。桜井が井上竜の“ジョーカー”になる。 （湯澤 涼）