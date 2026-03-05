◇オープン戦 広島0―2オリックス（2026年3月4日 京セラD）

広島の開幕投手の有力候補2人が、4日のオリックスとのオープン戦で熱いアピール合戦を繰り広げた。先発・床田寛樹投手（31）が2回無安打無失点と好投すれば、3回から2番手でマウンドに上がった森下暢仁投手（28）も3回1安打無失点。新井貴浩監督（49）は、両腕を高評価した上で、27日のシーズン初戦（対中日、マツダ）の大役を射止めるべく、さらなるアピールに期待した。

互いの意地が伝わってきた。開幕まで約3週間。床田と森下が今春初めて対外試合に登板し、競うように好投を披露した。

まずは先発・床田だ。初回は1死から宗に四球を与えたものの、続く中川を122キロスライダーで右飛。太田も143キロ直球で詰まらせて二飛に仕留めた。2回も先頭・紅林に四球を与えたが、後続を退け2回無安打無失点。球速も今春実戦で最速の145キロを計測するなど、持ち味を存分に発揮した。

「良い緊張感で投げられた。真っすぐが良かった。ここから細かいところをしっかりできればいいと思う」

確かな手応えが残った。カットボールの精度や、全体的な制球には不満が残ったものの、春季キャンプから思うように上がってこなかった直球の質が向上。その直球を決め球にアウトを重ねたことは大きな収穫だ。また、オフから改良に取り組んできた末に「全然曲がらない」と断念し、従来の握りに戻したスライダーについては「普通にストライクも取れて、曲がり的にも良かった」とうなずいた。

3回から2番手で登場した森下も負けていない。先輩の投球に触発されるように、自身もアピールした。3回は1死から西川に四球を与えたが、最速150キロを計測した直球を軸に、カーブ、カットボール、チェンジアップなど多彩な変化球を駆使して無失点に切り抜けた。4回は3者凡退。5回は2死から麦谷に三塁内野安打を許したが、前の打席で四球を与えた西川を148キロ直球で空振り三振に仕留め、3回を1安打無失点で終えた。

「全球種しっかり投げられたのは良かった。（直球で）しっかり空振りが取れていたので、継続していきたい。あとは制球などを修正していきたい」

新井監督は両腕の投球に「2人ともまずまず良かった」と評した上で、開幕投手については「まだ」と話すにとどめた。過去3年は春季キャンプ中に開幕投手を発表していたが、今季は横一線の競争を打ち出しており、競争は続く模様。有力視される床田、森下以外にも、新外国人ターノック、大瀬良、栗林らの候補がいる。今後も熾烈（しれつ）な争いから目が離せない。（長谷川 凡記）