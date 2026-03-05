3月開幕！大谷は指名打者、WBCでの大暴れに期待！ そして…最近はじまったCMでの二刀流の姿とは？

2026年3月5日から「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」が開幕します。

日本代表にはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が指名打者として名を連ねています。

本記事では20の国と地域が参加する本大会の概要と併せて、最近大谷翔平選手が一人二役で出演するCMについても解説します。

まもなく「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」の1次ラウンドが開始されます。

東京ドームで開催されるプールCには日本代表が出場し、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が指名打者として登録されています。

自動車業界においても、大谷選手が一人二役を務めるダンロップの次世代タイヤ「シンクロウェザー」の新テレビCMが関心を集めています。

2026年のWBCにおける東京プール（プールC）は、2026年3月5日から3月10日まで東京ドームで開催されます。

この大会の日本代表チームには、メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースでプレーする大谷翔平選手が選出されています。

大谷選手の背番号は16で、今大会での登録ポジションは指名打者です。

2026年のWBCには合計20の国と地域が参加します。

2023年大会の1次ラウンドで上位4位以内に入った16チームに加え、2025年の予選を通過した4チームが出場枠を獲得しています。

1次ラウンドは5チームずつ4つのグループ（プールAからプールD）に分かれ、総当たり戦形式で実施されます。

日本が出場するプールCには、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイが含まれます。

各グループの上位2チームが、アメリカのヒューストンおよびマイアミで行われる準々決勝ラウンドに進出します。

準決勝および3月17日の決勝ラウンドは、マイアミのローンデポ・パークで開催される予定です。

大谷選手は様々なプロモーションにも起用されています。

最近では住友ゴム工業（ダンロップ）が、2026年2月12日に次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」の新CMを公開しました。

映像内で大谷選手は、Tシャツを着用した夏服と、ダウンジャケットを着用した冬服という2つの衣装で一人二役を演じています。なおCMに登場するクルマは「レンジローバー ヴェラール」で、2017年にデビューしたレンジローバーのラグジュアリーSUVです。

この演出は、水や温度に反応してゴムの性質が変化する独自技術「アクティブトレッド」を搭載し、夏タイヤとスタッドレスタイヤの性能を両立した同製品の特徴を表現したものです。

季節ごとのタイヤ交換の手間を省くことが可能な製品として紹介されています 。CMのタイアップ楽曲にはONE OK ROCKが採用されており、2月16日から順次テレビ放映が始まっています。

※ ※ ※

日本代表チームは、井端弘和監督が指揮を執ります。

ダンロップのCMにおいて、あらゆる路面状況に対応するタイヤの性能をこれまでの実績に重ねて表現した大谷選手ですが、本大会では指名打者としての出場が予定されています。

3月5日に東京ドームで開幕する1次ラウンドから、マイアミでの決勝ラウンドに向けた各国の試合展開が注視されます。