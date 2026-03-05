髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

ヘブン（トミー・バストウ）の同僚英語教師・ロバート（ジョー・トレメイン）の妻・ランを演じるのは蓮佛美沙子。SNSでは流暢な英語が話題を呼んでいるが、第22週ではトキ（髙石あかり）との距離も縮まり、ますます存在感を増している。

制作統括の橋爪國臣は、ランのキャラクター造形について「『トキにもああいうルートもあったんだろうな』という、トキの“if”に見えていたらうれしい」と語る。

「当時は外国人と結婚した女性たちの多くが、夫が日本を離れる際に置いていかれた時代。トキ自身、それはないと信じながらも、心の片隅にはきっとそういう思いがあったはずなんです。そこにずっと蓋をしてきたけれど、ランという存在が目の前に現れたことで現実を突きつけられる。良き相談相手でありながらも、あまりトキが見たくない姿でもあると思います」

トキにとっては、眩しい存在ともいえるラン。だが、橋爪は「ランは先進的な女性で、『個人は個人』という思いがある。『ロバートがいなくなれば自分も身を引くつもり』と言えるような大人なところがあるけれど、心の中では『そうじゃない』と葛藤を抱えているんです」と彼女の本音に触れ、「そういう複雑なお芝居ができる方で、なおかつトキをきちんと包み込んでくれる、ちょっと年上の人がいいなと思った」とキャスティングを振り返る。

蓮佛を起用するきっかけになったのは、本作と同じNHK大阪局で制作されたドラマ『バニラな毎日』。橋爪は「あの時の蓮佛さんのお芝居が素晴らしかったので、お声掛けした次第です。実は脚本のふじき（みつ彦）さんが、蓮佛さんのお芝居がとても好きらしくて。それを知らずにキャスティングしたので、『ランは蓮佛さんになりました』とお伝えしたら、とても喜んでいました」と裏話を明かす。

実際の芝居についても「さすがですよね、ちょっと引いた感じのお芝居もとても上手いですし。もちろん物語を動かすストーリーテリングのような役割もあるけれど、トキの悩みを受け止めて、ちゃんと背中を押してあげる。それがセリフの裏側できちんと見えるというのが、蓮佛さんのすごさだなと思います」と絶賛。

「人柄も素晴らしくて、撮影の裏側では『「バニラ」以来、すぐ戻ってきちゃったわ～』と笑っていましたね。みなさんでワイワイ盛り上がって、現場の雰囲気をのほほんと楽しくしていただきました。僕は今回が初めてでしたけど、是非もう一度ご一緒したいと思う方です」

また第107話には、タエを演じる北川景子の夫・DAIGOがヤブ医者の薮井役で出演。橋爪は「奥様が出られているということもあって、DAIGOさんは『ばけばけ』をとても楽しんでくれていたらしいんです。『すごくいいドラマなので、是非出たいと言っている』という噂を耳にしたので、是非ともあの役を演じてほしいなと思ってオファーさせてもらいました」と経緯を説明。後日、北川からも現場で「ありがとうございます」と声をかけられたという。

薮井はワンシーンのみの登場だが、実は当初から予定されていたキャラクター。橋爪は「わざわざ、キャスティングのために役を作るということはしていません。他にも出たいとおっしゃっている役者さんの噂はいろいろと聞いているんですが、それがすべて実現するわけではなくて。たまたま今回はDAIGOさんにとても合う役があったので、オファーしたかたちです」と、あくまで役ありきだったと語る。

現場でのDAIGOについては「あれだけの大スターなのに、いちファンのようにみんなと写真を撮り、喋り、セットに『すごい！』とか言いながら、楽しんで帰られました（笑）。やっぱり現場を明るくする、いつものテレビで見るDAIGOさんでしたね。みんなでウィッシュポーズをして記念撮影をしたりして、和気藹々と楽しくやりました」と笑みをこぼす。

「リハーサルの時に、持ち道具さんが遊び心で指先の空いた手袋を渡したんです。DAIGOさんは『本当にこれでやるんですか？』と言いながらも、あたかも当時、実際にその手袋があったかのような振る舞いをして、現場を和ませてくれました。もちろん、本番では外していますけどね（笑）」

DAIGOには、「ヤブ医者とはいえ、“ごく普通の医者が、ごく普通に間違う”という見せ方にしたい」とリクエストしたといい、役名については「ヤブ医者だから薮井です。実は、最初は薮田という名前だったんです。でも、薮井にすれば『やぶいしゃ』の『い』までイケるということに気づき、薮井になりました。それ以上でも以下でもない、ただのダジャレです（笑）」と話した。

熊本編でも、適材適所のキャスティングが光る『ばけばけ』。トキの妊娠という転機を迎え、物語はさらに加速していきそうだ。

（文＝nakamura omame）