3月5日に最終回を迎えるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』。主演・松嶋菜々子のクランクアップコメントが到着した。

参考：『おコメの女』松嶋菜々子率いるザッコクが崖っぷちに “直哉”勝村政信が本性を見せる

本作は、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗する社会派エンタメドラマ。

先週放送の第8話では、“ザッコク”の解体が決定。さらに、キャリア組の笹野耕一（佐野勇斗）も財務省に戻ることになった。正子（松嶋菜々子）らは、心を入れ替えた元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）から、代々伝わる隠し財産（＝埋蔵金）について聞き出し、最後の大仕事としてそのありかを暴こうと決意。その一方では、“鷹羽直哉”の名で政治家となった宗一郎の元秘書・灰島直哉（勝村政信）が、正子の父・米田田次（寺尾聰）から、埋蔵金を管理しているさとやま信用組合の理事長・佐古田蔵之介（井上順）を紹介され、すべてを自分の懐に入れようとほくそ笑む……という衝撃展開も巻き起こった。

そして、拡大スペシャルとして放送される最終回を前に、キャスト陣がクランクアップ。大きな花束を贈られた主演の松嶋は「約10年ぶりの主演ということで、キックボクシングをやって体力作りもして、万全の体調で臨みました」と笑顔。また、「監督の声が聞こえなくなるくらい、みんなでワイワイ話していてすみませんでした（笑）」と、仲良くなった仲間たちとの撮影を振り返りつつ、「3カ月間ひたすら楽しく撮影ができて、あっという間に終わった気がします。こんなに楽しく、和気あいあいとやれる現場はなかなかなくて、皆さん一人ひとりにとても感謝しております」と語った。そして、「また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。本当にありがとうございました！」という言葉に、キャスト・スタッフから大きな拍手が贈られた。

最終回拡大スペシャルでは、ザッコクVS大悪党の最終決戦が開幕する。“ザッコク”が最後のターゲットに定めたのは、灰島と佐古田。解約済の口座を悪用した裏金の錬金術と財産隠しのスキームに気づいた正子らは、その隠し財産（＝埋蔵金）を自分の懐に入れようと企む灰島と佐古田を一網打尽にする決意を固める。一方、“ザッコク”が動き出したことを察知した灰島と佐古田は、地元・新潟で行われる祭りのにぎわいに乗じて埋蔵金を安全な場所に一時避難させようと画策する。新潟に乗り込んだ“ザッコク”メンバーは、手分けして調査を開始。しかし、灰島が国税局にクレームを入れたため、タイムリミットが迫る。はたして、埋蔵金を見つけ出すことができるのか。また、実家を訪れた正子は、父・田次と向き合う。なぜ田次は灰島と行動を共にしているのか、なぜ佐古田と灰島をつないだのか。ついにその真の目的が明らかになる。

（文＝リアルサウンド編集部）