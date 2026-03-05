◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 王者アンソニー・オラスクアガ《12回戦》同級7位・飯村樹輝弥（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

世界初挑戦するWBO世界フライ級7位の飯村樹輝弥が4日、都内の所属ジムで練習を公開。ミット打ちなどを披露し「フライ級の中で一番強い相手。勝てれば何でもいい。愚直に食らいつく」と絶対王者オラスクアガ戦へ覚悟を口にした。

夫婦二人三脚で挑む。23年7月に結婚した元アマチュアボクサーでトレーナーも務める真成美夫人は試合当日セコンドに入る。練習時間確保のため、現在はジム近くで一人暮らし中の飯村は「ベルトを巻くことが最高の恩返しになる」と話す。

同門では現WBA世界バンタム級王者の堤聖也が24年10月、圧倒的不利予想の中で王者・井上拓真に判定勝ち。「これまで（何度も）覆す試合を見てきた。自分も体現したい」。王者有利の声も耳に入るが“角海老魂”で下馬評を覆す。

この日は昨年8月に亡くなった日大の先輩、神足茂利さん（M・T）のロゴ入りTシャツを着用。「いろんな先輩が目指してきたものがある。出し尽くしたい」。多くの人の思いを背負って挑む一戦。簡単には引き下がらない。