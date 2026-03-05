ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が4日、東京都世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂で「BAND LIVE 2026 SPRING『IGNITION』」を開催した。

今回で4年連続となる生バンドの演奏によるコンサート。チケットは昼、夜ともに完売する盛況ぶりで、客席を埋めたファンは普段とは違う特別感満載の空間に酔いしれた。

メンバーの秋山眞緒（23）は、今秋のツアーでの卒業を前日に発表したばかり。ファンから歓声を受け「暖かい光であり続けられるよう、私らしく頑張っていきたいと思います」とあいさつ。満員の客席を見渡し「今年で4回目ですが、一番大きい会場。心の底からうれしい」と笑顔で話した。

「IGNITION」は英語で「点火、着火」などの意味。豫風瑠乃（18）は「みなさん、熱いですか〜？」と客席に向かって呼びかけるなど、まさに熱気あふれるコンサートとなった。

「つばきバンド」はキーボードにドラム、ギター、ベースの4人編成。コンサートでは2月22日にミュージックビデオ（MV）が披露されたばかりの新曲「恋愛クラッシャー」も初披露した。同曲は5日からサブスクなどで楽曲配信がスタートする。