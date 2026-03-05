最新トレーニングに反響

フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が4日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング風景を公開し、ファンから様々な反響が集まっている。

昨年12月の全日本選手権では、西山真瑚とカップルを組んでアイスダンス4位となった紀平。投稿された動画では「最近のあれこれ」としてトレーニングを行う様子が公開されている。

タンクトップ姿でダンベルなどを使った筋力トレーニングを行ったり、西山と氷上でスピン練習をする様が映っている。

コメント欄ではファンから「紀平ちゃんカッコいい！」「トレーニングしてる姿がステキ」「前よりも筋肉質（アスリート）やな〜って感じる」「身体が変わりましたね」「梨花ちゃん、筋肉質だね」「スピン回転はやくなってる！」「すごい！ 筋肉がついてきた」などと書き込まれていた。

紀平は女子シングルで18年グランプリファイナルを制覇し、全日本選手権も19、20年と連覇を達成した。右足首の故障を乗り越え、アイスダンスに挑戦。昨年の全日本選手権後にSNSで「2030年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目指す意思を明らかにしている。



（THE ANSWER編集部）