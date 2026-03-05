WBC・侍ジャパンの大谷翔平選手は4日、公式会見に出席しました。

大谷選手は3月からの強化試合2試合で5打数無安打となりましたが「NPBでやっている選手たちと何試合か戦わせてもらって、大会本番とは少し違うピッチャーの性質でしたけど、いろんなピッチャーを見る中で、そこに対応しなければいけない。いろんなタイプのピッチャーが来ることを想定していますし、そういう意味ではヒットが出る出ないにかかわらず、そこに対して1打席1打席立って、プラン通りに3打席2打席そこに立ってこなせたのはよかったです」とコメントしました。

6日にチャイニーズ・タイペイと初戦を迎え、どんな1打席目にしたいかと聞かれると「素晴らしい選手、特にピッチャーが多いと思うので、入りは大事だと思います。なんでもいいので次のバッターに、どこで打つかわからないですけど、2番3番打ったら前の選手の仕事を次に託したいと思いますし、トップならトップで出塁することが一番大事なので、振ることだけではなくて、しっかりと見極めた上で仕事ができればいいかなと思います」と語りました。