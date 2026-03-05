アップルは廉価な「iPhone 17e」を発表しました。

↑パワーアップして登場したiPhone 17e（画像提供／アップル）。

iPhone 17eは、6コアCPUと4コアGPU、16コアのNeural Engineを備えた「A19」チップを搭載。「iPhone 11」と比較して最大2倍も高速化されています。

ストレージ容量は前モデルの2倍となる256GB〜ですが、価格は9万9800円（税込）〜と据え置き。

iPhone 17eは新たにMagSafeに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電をサポートするほか、磁石で固定するアクセサリを活用できるようになりました。

ディスプレイには「Ceramic Shield 2」が採用され、前世代と比べて3倍の耐擦傷性を備えているほか、反射防止加工が追加され、画面の映り込みが軽減されています。

背面カメラは、精緻な「フォーカス」と自在な「被写界深度コントロール」を駆使した次世代のポートレート撮影に対応。自然で美しいボケ味を手軽に再現できます。

加えて、iPhone 17eは「iPhone Air」と共通の「C1Xモデム」を搭載。iPhone 16e比で最大2倍という圧倒的な通信速度を実現しています。

そんなiPhone 17eについて海外のユーザーは、「iPhone 16eが本来こうあるべきだったと思うけど、それでもすごく良いね」「同じ価格で256GBになるとはまったく予想していなかった」「ストレージが無料で2倍になったのはマジでヤバい」など、好意的な声が寄せられています。

iPhone 17eは3月4日から予約を開始し、3月11日に発売されます。廉価かつストレージ容量が増えた同モデルは、かなりお買い得といえそうです。

Source: Apple, MacRumors

