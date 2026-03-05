宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』の新エンディング主題歌として決定した。

1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』[毎週（日）18時〜18時30分]。これまで『ちびまる子ちゃん』では様々なアーティストによって計12作のエンディング主題歌が使用されてきたが、このたび『ちびまる子ちゃん』サイドからのオファーにより宇多田ヒカルとのコラボレーションが実現した。

新曲「パッパパラダイス」は3月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』のエンディングより起用される。また、アニメ『ちびまる子ちゃん』と宇多田ヒカルの描きおろしイラストも公開となった。

◆ ◆ ◆

■プロデューサー：竹枝義典（フジテレビアニメ制作部）氏 コメント

3月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の１時間スペシャル』より、エンディング主題歌が宇多田ヒカルさんの『パッパパラダイス』に引き継がれます。

『パッパパラダイス』は、“前向きで明るいテンポ感”。そして、“明日が早く来ないかなと思うような、明日への希望が持てるような楽曲”、というイメージをお伝えして、制作いただいた楽曲です。自ら作詞・作曲いただき宇多田さんらしい、そして、『ちびまる子ちゃん』に合った楽曲をご提供いただけました！

放送36周年目に突入した『ちびまる子ちゃん』。これからも皆様に愛される作品を目指していきます！新エンディング主題歌、春の１時間スペシャルの放送まで楽しみにお待ちください！

◆ ◆ ◆

そして今回の発表にあわせ、写真家のTakay氏が手掛けた新アーティストビジュアルが公開となっている。「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては後日発表予定。

■『ちびまる子ちゃん 桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』 ＜放送日時＞

2026年3月29日(日) 18時〜19時

※毎週（日）18時〜18時30分 オフィシャルサイト https://www.fujitv.co.jp/b_hp/maruko/

公式X https://twitter.com/tweet_maruko エンディング主題歌：宇多田ヒカル 「パッパパラダイス」

※リリース情報に関しては後日発表