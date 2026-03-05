▼アンゴラブラック（尾関師）高いところで状態をキープ。ハンデ56キロは牝馬同士なので仕方ない。

▼アンリーロード（三方助手）6歳のベテランなので安定感もあっていい仕上がり。

▼エセルフリーダ（武藤師）先週の段階で馬はできている。思ったよりハンデは1キロ軽かった。

▼ケリフレッドアスク（藤原師）坂路単走で動きが良く、フレッシュな状態。

▼ニシノティアモ（上原佑師）しっかりやれていて状態はいい。前走以上の雰囲気。

▼パラディレーヌ（千田師）順調。去年も秋3走して頑張っていた。言い訳してはいけないポジションだからね。

▼ビヨンドザヴァレー（橋口師）もう少し動くかなと思ったが、馬場が重たかったからかな。引退レースなので、いい結果を出してほしい。

▼フィールシンパシー（小島師）年齢の割にしっかり走れている。53キロを生かしてうまく立ち回ってほしい。

▼フレミングフープ（友道師）先週しっかりやったので息を整える程度。中山は勝った舞台だし改めて。

▼ポルカリズム（福永助手）いったん放牧を挟みましたが、変わりない雰囲気。ハンデ53キロを生かして。

▼ボンドガール（手塚久師）掛かったけど、あの馬のバロメーターなので。変わらず来ている。前回と同じくらい走ってくれそう。

▼レディーヴァリュー（小林師）凄く良かったです。体が細いので輸送してどこまでキープできるか。

▼レーゼドラマ（辻野師）前向きに走れていました。重賞で勝ったコース。コーナーで加速できるので舞台設定はいいです。