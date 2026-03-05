２年連続の開幕投手に指名された阪神・村上頌樹投手（２７）が４日、今季から甲子園で行われる公式戦を対象に、「村上シート」を設置すると発表した。「ふるさと応援大使」を務める兵庫・南あわじ市の子どもたちを各試合４人ずつ招待。故郷に恩返しするために一層の覚悟を持って腕を振る。この日は甲子園で投手指名練習に参加し、今年２度目の実戦登板が見込まれる６日のソフトバンクとのオープン戦（甲子園）へ向け調整した。

今でも覚えている。大きなタテジマの背中、４万人超えの観衆が放つ熱気。カラフルなジェット風船が宙に舞う光景は、淡路島から聖地に訪れた野球少年の心を躍らせた。「より一層、プロ野球選手になりたいな、という気持ちになったので」。同じように「ワクワクする」体験を故郷の子どもたちへ−。村上が腕を振る理由が、一つ増えた。

今季から「村上シート」を設置することを発表。甲子園での公式戦を対象に、三塁側ＳＭＢＣシート４席に同郷の子どもたちを招待する。「野球でも良いですし、他のスポーツでも良いので、何かを始めるきっかけになれば良いなと思って」と思いを明かした。

今オフに帰省した際には、南あわじ市内の母校・賀集小学校を訪問。地元の少年野球チームが合併することを見聞きし、少子化や野球人口の減少を実感した。プロ２年目から同様の活動を続けている、淡路島の先輩・近本にも助言をもらい、かねて思い描いていた「恩返し」を具現化。「良い試合を見せられたら良いなと思います」と子どもたちが夢を持つきっかけになるような、さらなる活躍を見せる。

２７日・巨人戦（東京ド）の開幕本番へ向けて、準備も順調だ。この日は５０メートルの距離でダッシュを行った後、ブルペン入り。ちょうど同戦の３週間前となる６日にソフトバンクとのオープン戦に先発する予定だ。前回は、春季キャンプ中の２月２２日にヤクルトとのオープン戦（浦添）に先発して２回無安打無失点、１四球。関西に戻り、今年２度目の実戦となる。「イニングは少し伸びるんじゃないかなと思う。甲子園で投げるのが久々なので、全球種でストライクを投げられるように」とテーマを設定した。

相手も申し分ない。ソフトバンクと戦った昨年の日本シリーズでは、第１戦に先発して７回１失点で白星発進を導くも、１勝３敗で迎えた第５戦で救援登板し、野村に決勝ソロを被弾。２年ぶりの日本一を逃した。それ以来の対戦に「本当に良い相手だと思うので、気を抜かず。しっかり抑えて自信になるように」と右腕。故郷への思いを背負い挑む今季へ、弾みをつける投球を見せる。

◆村上の昨年日本シリーズ 昨年の日本シリーズは阪神とソフトバンクが激突。村上は第１戦で先発して７回６安打１失点でチームを白星発進へ導いた。ただ、チームが１勝３敗で王手を懸けられて迎えた第５戦はスコア２−２の同点で延長戦へ突入。村上が延長十回からリリーフ登板したものの、延長十一回に野村から決勝ソロを浴びてチームは敗戦。日本一を逃した。