▼クリエープキー（牧師）変わらず好調で来ている。我慢できるようになっているから距離も大丈夫。

▼サンアントワーヌ（荻野極）きびきびとした動き。気持ちを切らさず脚取りも最後までしっかり。イメージ通りだった。

▼ショウナンカリス（加藤士師）順調。動きも良さそう。前より弱々しい感じじゃなくなってきた。1400メートルの方がいいとジョッキーも言っていた。ここは勝負かなと思っている。

▼プレセピオ（笹田師）先週強めにやっているし、馬場が悪かったので息を整える程度。乗り手も“状態は悪くない”と言っていた。

▼ルージュサウダージ（松永幹師）当週は感触を確かめる程度。見た感じだと馬の後ろでも掛からない。前が速くなるだろうし、直線勝負のイメージで。

▼ローズカリス（大橋師）馬場が悪いので無理しないように、と指示。動きは良かった。

【抽選組】

▼アイニードユー（吉村師）疲れはなく、元気いっぱい。千四に戻して。

▼イヌボウノウタゴエ（西田師）体はプラスで成長している。千四の方が競馬がしやすい。

▼エピッククイーン（福永助手）しまい重点で動きは良かったですし、久々でも動ける態勢。

▼ギリーズボール（手塚久師）前走よりかなり雰囲気がいい。追走がどうかだが、能力はあるので。

▼コスモレッド（鳴海助手）予定通りに乗り込めた。前走の経験を生かして。

▼タイセイフレッサ（斎藤誠師）ここを目標に順調。輸送も大丈夫だと思う。

▼デアヴェローチェ（上村師）権利を獲ってくれないかと期待している。ペースが流れてくれれば。

▼テイエムスティール（高橋一師）状態はいいし、差しが決まる流れなら。

▼トワニ（蛯名正師）体調は安定。現状は千四が一番合いそうな気がする。

▼プリンセスモコ（藤原師）リラックスして順調。奇麗な阪神の馬場でスピードを生かしてほしい。

▼フルールジェンヌ（鈴木孝師）気分良く走れていた。思い切って逃げた方がいいかも。

▼ホウショウルクス（東田師）動きも問題なく順調。芝スタートの走りが良かったので、芝を試します。

▼メイショウハッケイ（本田師）稽古は動く馬で状態はいい。