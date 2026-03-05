「ついに追い求めてきた移籍が実現」昨夏に５大リーグ行き破談の日本人エースがいよいよ退団と現地報道 不振で集中砲火「サポーターは彼が去ることに満足」
いよいよ決意を固めつつあるのか。
『Football Insider』は３月３日、セルティックが前田大然の売却を準備していると報じた。
2022年１月の加入以降、その速さと走力を生かした献身的なプレーでセルティックに欠かせない一員となってきた前田。昨季は公式戦で33ゴールと得点力も爆発させ、年間最優秀選手にも輝いたのは周知のとおりだ。
だが、今季は移籍してから最も難しい時期にある。夏に５大リーグへのステップアップに迫りながらも、代役を確保できていなかったクラブの許可が下りずに破談。失意の中でパフォーマンスも精彩を欠き、メディアやサポーターから痛烈に批判されると、その後も浮き沈みのあるシーズンとなっている。
Football Insiderは「セルティックはオファーがあれば受け入れる準備をしており、上層部は彼が新契約を結ぶ可能性はないと感じている」と報じた。
「日本代表はセルティックから移籍し、新たな挑戦を模索したい意向とみられる。そして夏の大幅な刷新が見込まれるクラブは、それを容認という」
同メディアは「フリーでストライカーを失う可能性も見え始めたことで、セルティックはこの夏で資金化することを決断。彼はついに長く追い求めてきた移籍を実現させられるだろう」と続けた。
「かつてマエダはセルティックファンにとってヒーローだったが、今季の安定感を欠くパフォーマンスは、直近で多くの批判を招いてきた。サポーターは彼が去ることに満足している。全員がこの夏の別れを望んでおり、セルティックはこれからできるだけ多くの移籍金を狙うのに注力するだろう」
実際にシーズン後に移籍するのかは、決定しない限り分からない。ただ、その実現が有力視されるなか、不振で“集中砲火”を浴びているエースは有終の美を飾ることができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
『Football Insider』は３月３日、セルティックが前田大然の売却を準備していると報じた。
2022年１月の加入以降、その速さと走力を生かした献身的なプレーでセルティックに欠かせない一員となってきた前田。昨季は公式戦で33ゴールと得点力も爆発させ、年間最優秀選手にも輝いたのは周知のとおりだ。
だが、今季は移籍してから最も難しい時期にある。夏に５大リーグへのステップアップに迫りながらも、代役を確保できていなかったクラブの許可が下りずに破談。失意の中でパフォーマンスも精彩を欠き、メディアやサポーターから痛烈に批判されると、その後も浮き沈みのあるシーズンとなっている。
「日本代表はセルティックから移籍し、新たな挑戦を模索したい意向とみられる。そして夏の大幅な刷新が見込まれるクラブは、それを容認という」
同メディアは「フリーでストライカーを失う可能性も見え始めたことで、セルティックはこの夏で資金化することを決断。彼はついに長く追い求めてきた移籍を実現させられるだろう」と続けた。
「かつてマエダはセルティックファンにとってヒーローだったが、今季の安定感を欠くパフォーマンスは、直近で多くの批判を招いてきた。サポーターは彼が去ることに満足している。全員がこの夏の別れを望んでおり、セルティックはこれからできるだけ多くの移籍金を狙うのに注力するだろう」
実際にシーズン後に移籍するのかは、決定しない限り分からない。ただ、その実現が有力視されるなか、不振で“集中砲火”を浴びているエースは有終の美を飾ることができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」