五輪8位も「イリアは忘れる」　マリニンの復活をロシアの元五輪メダリストが断言「これからも記録とメダルで楽しませてくれる」

マリニンは世界選手権で巻き返しなるか(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで断トツの優勝候補と目されながら、8位に終わったイリア・マリニン（米国）について、ロシアの元五輪メダリストが復活に太鼓判を押した。

【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見る

ロシア・メディア『Sport24』は、元ペア選手で2018年平昌五輪の団体戦で銀メダルを獲得したアレクサンドル・エンベルト氏が、五輪での結果を振り返りながら今後の可能性に言及したコメントを伝えている。

ショートプログラム（SP）首位ながら、フリーでミスを重ねたマリニンの失速は、大会屈指の波乱として大きな話題となった。それでも、エンベルト氏は将来への悲観論を否定。「私はイリアが五輪でのこの失敗を忘れると確信しています。イリアは信じられないほどのメンタルと技術を持った、とても才能のあるアスリートです」と評した。

マリニン自身がインタビューやSNSなどを通じて、すでに前を向いている様子にも触れ、「彼はすでにアイスショーで新しいジャンプに挑戦しています」と説明。その上で「彼の五輪は一度だけでなく、複数回あると思います」と語り、今後の巻き返しに期待を寄せた。

一方で、これまでの急成長の裏側にも言及した。エンベルト氏は「それまでの彼は本当に破竹の勢いで進んでいました。記録を更新し、信じられないようなプログラムを滑ってきた」と振り返り、「まるで何の努力も必要としていないかのように見えるほどだった」と表現した。