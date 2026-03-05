フィギュア23歳、挑戦を続ける“現在の姿”が話題「ずっと応援しています」「頑張れー、りかしん！」
紀平の新たな挑戦に応援の声が上がっている(C)Getty Images
先に閉幕したミラノ・コルティナ五輪では最多の6個のメダル獲得とフィギュア勢の躍進が大きく注目を集めた。
そんな中、かつて、女子シングルで全日本選手権2連覇を果たし、現在はアイスダンスへと転向し、新たなステージで活躍を目指している紀平梨花の最新ショットも話題となっている。
【動画】紀平がパートナーと取り組む実際のトレーニングの様子
3月4日に「最近のあれこれ」として、現在ペアを組む、愛称「りかしん」で知られる西山真瑚とともにトレーニングに励む姿を自身のインスタグラムで公開。
マシンやダンベルを使った筋トレ姿、また西山とともにリンクで練習に励む姿も見せている。
紀平は昨年9月にアイスダンス転向を表明、年末の全日本選手権で4位に食い込み、存在感を見せた。年明けからはカナダに移ってさらにトレーニングに励んでいるとされる。
もともと女子シングル選手として4回転ジャンプやトリプルアクセル、豊かな表現力を武器にトップランナーとして実績を重ねてきた。しかし右脚の怪我も響き、現在は新たなステージで挑戦している。
前を向く紀平の新たな報告には、フォロワーやSNS上でも「華やかな演技の陰にコツコツと日々努力を重ねている様子が伝わりました」「梨花ちゃんの復活が嬉しい」「ずっと応援しています」「新しいジャンルでも頑張ってほしい」「すごい！筋肉がついてきた」「紀平ちゃん、かっこいい！」「頑張れー、りかしん！」と応援の声が多く上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
