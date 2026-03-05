「村上シート」からの声援を背に、今季は甲子園で勝って勝って勝ちまくる！阪神は4日、村上が今季から甲子園での主催約60試合に、地元・兵庫県南あわじ市の高校生以下の子供を含む4人1グループを毎試合招待すると発表した。この日、甲子園で調整した右腕は「野球でもいいし、他のスポーツでもいい。何かスポーツをする、体を動かすきっかけになれば」と思いを明かした。

地元・南あわじ市に帰省した際に感じることがあった。「地元の小学校の野球チームが合併していたり。ちょっと悲しいなという部分があった。何か恩返しをしたいという形で」。先にシートを設置している淡路島出身の先輩・近本の意見も参考にしながら、「村上シート」の実現に至った。

「そこから良い試合を見せられたらと思っている」

シートを利用した地元の子供たちにより多くの勝利を届けるべく、47年ぶりとなる甲子園2桁勝利を狙う。昨季甲子園で7勝。聖地で2桁勝利なら79年小林繁（13勝）以来となる偉業だ。南あわじ市から訪れた少年少女にとって、その1試合が良い思い出となるよう、懸命に腕を振って白星をつかみ取る。

今年の実戦2試合目は6日のオープン戦、ソフトバンク戦となる見込み。この日はブルペン入りし確認作業を行った。「本当に良い相手だと思うので。しっかり抑えて、逆に自信に変えられるようにしたい」。昨季の日本シリーズの雪辱を果たし、“聖地無双”の1年へ着々と準備を進める。 （松本 航亮）

○…村上（神）は昨季、甲子園でキャリアハイの7勝をマーク。22年伊藤将の7勝以来で、00年以降の阪神投手では03年井川慶、05年下柳剛、08年藤川球児、15年藤浪の4人による8勝に次ぐ成績となった。今季甲子園で2桁勝利達成なら、79年小林繁の13勝以来47年ぶり。阪神生え抜き投手では74年古沢憲司の10勝以来52年ぶりになる。