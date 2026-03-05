阪神・大竹耕太郎投手（３０）が４日、初の自叙伝「覆す」（２１日発売予定、ベースボール・マガジン社）に込めた思いを告白した。世間の評価、投手の常識を覆してきた左腕は直球に磨きをかけ、開幕に備える。

タイトルに「覆す」を採用した理由を「『プロで活躍できない』という声を覆してきた自負がある」と説明。加えて「投手の常識みたいなものを疑って、覆して、投げているという意味合いもある」と補足した。直球の平均球速が高速化する野球界にあって、超スローボールで打者を手玉に取る大竹らしい思いを込めた。

昨冬から始まった執筆作業を「大学の卒論ぶりの文字数で…。優勝旅行の往復の機内でもずっと書いてました」と振り返った。「普段のトレーニングも『変わっている』と言われるものが多いので、それを言語化したい」と細かい言葉の表現にもこだわり、今春キャンプ終盤にようやく校了。「出来上がりが楽しみ」と笑顔を見せた。

一方で「開幕も近いので、余韻に浸っている暇はない」と気を引き締めた。次回のオープン戦登板は７日・ソフトバンク戦（甲子園）が有力。「真っすぐをしっかり投げること。シンプルにそれだけ」とテーマを設定した上で、「良かろうが悪かろうが、淡々と準備を続けていくことに意味がある」と達観した表情で語った。