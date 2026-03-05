「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・プロアマ戦」（４日、琉球ＧＣ＝パー７２）

国内女子ゴルフの今季ツアー開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディース開幕前日の４日、会場の沖縄県琉球ＧＣでプロアマ戦が行われた。大会２連覇中の岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が、日本勢初となる同一大会３年連続優勝（１９８８年のツアー制施行後）に挑む。昨年の年間女王、佐久間朱莉（大東建託）は２年連続の女王と公式戦優勝に照準。河本結（ＲＩＣＯＨ）も準備万端を強調した。

過去に同一大会３連覇以上はソレンスタム（スウェーデン）、デービース（英国）、申ジエ（韓国）の３人のみ。４人目、日本勢では初の偉業が懸かる岩井千は「頭にない」と言い切った。米ツアー２戦目のホンダＬＰＧＡは２位に入り「元気です。（アジアの大会と）寒暖差はあるけど、うまく体調管理できている」と笑顔を見せた。

昨年のこの大会は、中国でのブルーベイＬＰＧＡにエントリーできなかったことから出場が実現。優勝を果たしたが、今年は「日本でのプレーも好きだし、ディフェンディングでもあるし」と望んでの出場となった。

あらためて、連覇は「考えないし『今週は今週』とフラット」と、勝ち続けることよりも「一年一年、チャレンジ精神を持って臨めている」ことに価値を感じている。オフには違うスポーツを観戦するなど「ゴルフ以外のところも大事に」と自己研さんに余念がない。そこで受けた刺激を力に変える。