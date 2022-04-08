1次ラウンドで日本と対戦するC組のライバルが東京ドームで開幕前日会見を行った。6日に侍ジャパンと対戦する台湾が、24年プレミア12での勝利の再現となる勝利を誓うなど、各チームが決戦への意気込みを語った。

歓喜の再現を誓った。24年プレミア12決勝で井端監督就任後の日本に初めて土をつけたのが台湾。東京ドームの同戦で3ランを放ち、大会MVPにも輝いた陳傑憲（チン・ケツケン）は「再びこの球場に来ることができて、大変懐かしく思うと同時に期待もしている」と目を輝かせた。

岡山・共生高出身の32歳。6日の日本戦での岡山県出身の山本との対戦に向け「彼の試合をよく見ている。世界最高の投手の一人であり、対戦できることに非常に興奮している」と意気込んだ。代表では主将も務め「プレミア12の優勝はうれしいがそれで終わり。WBCはWBCとして戦う」と油断はなし。それでも、大谷については「彼は最高。対戦を心待ちにしている。記念写真も撮りたいかも」と笑った。

曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は「成功を収めたらその時点でその旅は終わり。自分たちの歴史を乗り越える、これに向けてずっと努力を続けている」と日本撃破に意欲。24年のプレミア12決勝で日本を相手に4回1安打無失点だった左腕の林イク萊（リン・イクビン）や、日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）の日本戦先発が予想される。

台湾が出場する全4試合のチケットは完売。ファンの後押しも受ける戦いに陳傑憲は「とにかく試合が楽しみで仕方ない」と気合十分だった。（小野寺 大）