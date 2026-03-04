「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）

期待の大器、オリックス・山下がオープン戦初戦となった広島戦（京セラ）に先発し５回を６５球、３安打無失点。自身２度目の開幕投手に向け上々の発進を決めた。

「全体的にうまくまとまった感じです。初回は少しマウンドで探る部分はあったが、それ以降は真っすぐもいい場所に決まった」

この日は「まだまだ出力が足りない」と評したＭＡＸ１５５キロの真っすぐに、新球カットボールなど変化球も駆使した。初回は２死から連打を食らうも秋山を空振り三振。二回も先頭・渡辺に安打を許しても後続３人を難なく封じ、三回以降は打者９人を無安打と完全に牛耳ってみせた。

前回登板となった宮崎キャンプ中の対外試合・ロッテ戦では５０球メドの球数制限の中、新球カットボールを“解禁”。「使えるボールであると確認できました」と手応えを口にしていたが、この日は空振り、凡打を奪うなど精度はさらに増した。

注目の開幕投手について岸田監督は明言を避けたが、「自分の課題に向き合いながら…いつ指名されてもいいように準備するだけです」と山下。自身２度目の大役に一歩前進だ。