巨人の阿部慎之助監督（４６）が４日、遠征６試合の期間中に段階的に戦力見極めを行う可能性を示唆した。「宇部とか福岡ぐらいから絞っていかないと。東京ドームに帰ってくる時には前も言った通り、開幕へある程度固めていきたいと思っているので」と明言。若手は１軍生き残りへの第一段階として１０日のソフトバンク戦（宇部）までの４試合が勝負になる。

東京Ｄ初戦の１４日の日本ハム戦（東京Ｄ）で開幕を見据えた布陣で臨む方針。そこまでに６、７日のオリックス戦（京セラＤ）、８日の阪神戦（甲子園）、その後のソフトバンク３連戦（１０日は宇部、１１、１２日はみずほペイペイ）と敵地での６試合があり、「そこがリミットになる」と競争の最終章に掲げている。

その中で「外国人は宇部は行かないかな。勇人（坂本）は京セラの後に帰ってランド（Ｇ球場）で（練習を）やって福岡」と一部ベテラン主力は１０日の宇部の試合は参加せず残留練習する。１、２軍のボーダーラインの若手からすれば宇部での試合はアピールの絶好機だ。２軍降格について「甲子園はないかな」との見通しで、早ければ１０日の宇部の試合後に最初の判断が下される。

現在１軍は侍ジャパンのサポートメンバーだった中山を含めて野手２１人。投手１９人。捕手は「１軍の投手が教育リーグで投げたりするから少し変動がある。降格、昇格じゃなく（２軍への）参加型にして捕らせないといけないから」と臨機応変に入れ替える方針だが、その他のポジションはシビアに人数を絞る。開幕メンバーの選定が本格化する中で１球、１打席の重みが増していく。（片岡 優帆）

〇…巨人はこの日、Ｇ球場室内練習場で１軍全体練習を行った。冒頭の１時間はシャッターを閉め切っての完全非公開に。“鉄のカーテン”について阿部監督は「確認事項があって。攻撃も守備も」と説明した。出場機会確保のため３日に２軍のＷＢＣオーストラリア代表戦（宮崎）に参加した横川、森田、田和、山瀬、荒巻、小浜、宇都宮、知念の８選手は休養日で、５日に１軍に再合流する。