◆男子テニス ▽ティオンビル・オープン２回戦（４日、フランス・ティオンビル）

男子テニスで、元世界ランキング４位、現２８４位の錦織圭（ユニクロ）が２回戦で逆転負けを喫した。同１５０位で２０２５年ジュニア世界王者のノルウェー選手に、６−３、４−６、２−６の１時間４０分、フルセットで敗れた。次戦は、９日に本戦が始まるフランス・シェルブールのツアー下部大会にエントリーしている。現時点で、予選からの出場となっている。

もったいない試合だった。第１セットを、好調なプレーで、自身のサービスゲームを１度も失わずに先取。主導権を握った。しかし、第２セットの第１ゲーム。自身のサービスゲームで、簡単なミスが続いた。あっけなくサービスゲームを失い、このゲームが、完全に流れを変えた。相手はミスが減り、第１サーブの確率が上がり、エースの数も増えた。錦織は、予選から３試合連続のフルセットとなり、久々の実戦で、体力も消耗していたようだ。

錦織は、今季の開幕戦として、今年１月４日に行われたキャンベラ国際予選１回戦を戦った。しかし、右肩の痛みで、第２セット途中で棄権。その影響で、続く今季４大大会開幕戦の全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）予選を欠場し、今大会までリハビリと練習を続けていた。今大会は、予選を２回勝ち抜いて本戦入りした。