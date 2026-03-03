「オープン戦、ＤｅＮＡ３−１中日」（４日、横浜スタジアム）

阪神時代の昨季、防御率０・００と無双したハマスタに、ＤｅＮＡ・デュプランティエが降臨した。本拠地・横浜スタジアムで移籍後初先発し、２回１／３を３安打１失点。“初失点”は喫したものの「グッドマウンド」と笑顔を見せ、「きょうやりたかったことは、全てかなえることができた」と手応えを口にした。

この日のテーマのひとつは「変化球の軌道の確認」。初回の細川に浴びた適時二塁打など、許した３本の長打はいずれも変化球だったが、打者との対峙（たいじ）で感触をチェックでき、「徐々にブラッシュアップできれば」と受け止めはポジティブ。相川監督も「しっかり投げられているし、順調ではないかと思います」とうなずいた。

昨季は苦しめられた助っ人が自軍のピースとなった今、小杉投手コーチは改めて魅力をこう語る。「独特な奥行きがある。かなり打者寄りでボールをリリースする特徴のある投手。独特のテイクバックから一瞬、間があるところが特徴。心強いです」。今後は球数、イニングを伸ばし、本番に備えていく。