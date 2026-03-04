「オープン戦、日本ハム２−０西武」（４日、エスコンフィールド）

結果は気にしない。それでもゼロに抑えた。開幕３戦目のソフトバンク戦の先発に指名されている日本ハム・達が、さすがの投球を見せた。５回５安打無失点。毎回ヒットを許しながら、多彩な変化球で要所は締めた。

「浮き彫りになった」という課題については詳細の言及を避けたが「自分のやりたいことをやったという感じ」と泰然。あえて高めで勝負するなど、意図を持った配球を試した感があった。

「毎登板一つ、それができたら二つ目と、課題を自分で設けてつぶしていくことで、確実に調整できる。順調に進んでます」。開幕まで逆算した歩みに狂いはない。新庄監督も「ランナーを出してもいつも通り０点で帰ってくるところはさすが」とうなずいた。

主戦の一角として期待される２１歳。この日は変化球に関しては「言うことはない」と納得する一方で「抜けていた」という直球と、珍しく三振を奪えなかったことには不満げだった。次回登板のテーマは「真っすぐをしっかり投げきるのと、あと三振を狙ってとりたい」。課題を挙げる姿も頼もしかった。