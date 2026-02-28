侍ジャパンの４番に座ることが濃厚な村上宗隆内野手（２６）が４日、決戦の舞台となる東京ドームで「いよいよ始まるなという思いはありますね」と静かな闘志を燃やした。

米国から帰国して合流後、２日のオリックス戦、３日の阪神戦で４番を務めた。いずれも３打席無安打だったが「時差ぼけもある中、試合に出られたことが一番。別に問題なくいけると思います」と自身の状態を確認できた収穫を口にした。

４番起用された前回大会では不振に苦しんだが、５番で出場した準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラ打を放ち、チームを決勝に導いた。ただ本人は過去の栄光に興味を示さない。「今はこの大会に勝つことしか考えてない。僕には過去のことなので。前回大会がどうとか、僕には過去のことなので」と言い切る。

強打者が居並ぶ侍打線。その中核を任される可能性が高いが「どの打順にいても重要なのは間違いない。いい選手がたくさんいて、どの箇所でもクリーンアップが作れるぐらいの打力はある。その一員としてしっかり結果を残すことだけを考えて頑張りたい」。連覇に向けて自分のスイングをすることに集中する。