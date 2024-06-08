日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）が4日に放送され、ゲストの芸能人が自宅で失敗したことを明かした。

タレントの鈴木奈々は15年前に茨城に自宅を購入し「結構大きなお庭を作ったんですよ。バーベキューできたりしたらいいなと思って」と語った。だが「15年間で1回しかしなかった」と笑った。

それを聞いたお笑いタレントのイモトアヤコは「まったく同じですね」と言い「私は今の家を買う決め手が屋上があったんですよ。屋上があればバーベキューとか、プランター栽培とかもできるかなと思って買ってはみたんですけど」と言い「1回だけバーベキューしたんですけど、やっぱり東京の住宅地って、家が密集しているから、結局煙で迷惑がかかるから、結局1回しかやっていないですね。屋上自体も、かれこれ3カ月くらい言っていないです…っていうくらい使っていないですね。憧れはあったんですけどね」と語った。

さらにタレントの安田美沙子も「私も、昔、テラスが広いのを理由に賃貸で借りたんですけど、都内って蚊が凄い多いんですよ。で、夏は暑いし、冬は寒いしで、私もバーベキューを2、3回やって終わって、凄いもったいないなと思った」と語った。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「みんなバーベキューで失敗しているんだね」と言うと、「やりたいんですよね」とうなずいていた。