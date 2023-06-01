宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」がアニメ『ちびまる子ちゃん』の新ED主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、フジテレビ系アニメ『ちびまる子ちゃん』（毎週日曜18時～18時30分）の新エンディング主題歌に決定した。

■『ちびまる子ちゃん』×宇多田ヒカルの描き下ろしイラストも公開

1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』。

これまで『ちびまる子ちゃん』では12作のエンディング主題歌が使用されてきており、様々なアーティストが担当してきたなか、『ちびまる子ちゃん』サイドからのオファーにより今回のコラボレーションが実現した。

新曲「パッパパラダイス」は、3月29日放送の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』のエンディングより使用される。なお、リリース日などは追ってアナウンスされる。

また、アニメ『ちびまる子ちゃん』と宇多田ヒカルの描き下ろしイラストも公開に。長年親しまれているまる子ちゃんと、アニメの世界に入り込んだ宇多田ヒカルのイラストは必見だ。

今回の発表にあわせて、写真家のTakayが手掛けた新アーティストビジュアルも公開された。

■番組情報

フジテレビ『ちびまる子ちゃん 桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』

03/29（日）18:00～19:00

■【画像】宇多田ヒカルの新アーティスト写真

■【画像】アニメ『ちびまる子ちゃん』告知画像

