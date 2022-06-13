さあ本番だ。佐藤輝が東京ドームで出陣の号砲を響かせた。当たればスタンドイン。フリー打撃6セット目に驚異の4連発。大会を独占配信する「Netflix」のアンバサダーを務める猛虎党で俳優の渡辺謙の前で、34スイングで10本の柵越えをマークした。

「修正できるところがあるから練習した。WBC本番でどんなプレッシャーが待っているか分からないけど、そういうところで戦えるのは幸せだと思う」

強化試合6試合で16打数4安打、1本塁打で8打点。昨年リーグ2冠の打力はしっかり見せつけた。2月28日の中日戦からは3試合無安打だったが、どんな形でも胸を張って、世界一に貢献する覚悟だ。

強化試合のベンチや、決起集会などで大谷や鈴木らと結束も深めてきた。「いいものを見れば、自分にもいい影響が出る。いい波に乗って、みんなでやっていきたい」と言い切った。

“メジャー”からの注目度も高い。大リーグ公式サイトの記者から質問を受けた。「子どものころの自分が今を見て何と言うと思うか」の質問に「もっと上に行けるんじゃないかと言うと思う。そこ（MLB）に早く行けばいいんじゃない、って」と笑って答えた。世界に「SATO」を印象づける戦いが始まる。 （鈴木 光）