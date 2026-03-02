米国とイスラエルは攻撃を拡大し、イランが猛反撃を続けている。

戦火は中東全域に広がり、欧州も紛争への関与を余儀なくされつつある。

多くの国を巻き込んで戦闘が大規模化し、長期化の様相を呈している事態を深く憂慮する。双方は攻撃を止め、交渉による解決を目指すべきだ。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の幹部は、自国の南にあるホルムズ海峡を封鎖したと述べ、航行する船舶に「火をつける」と威嚇した。海峡は中東から原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）を日本などに輸送する要衝である。

さらにイランは、サウジアラビア国営石油会社の製油所、カタールのＬＮＧ施設など世界のエネルギー供給を担う重要施設をドローン（無人機）で攻撃した。

米国などへの報復の名目で周辺国を攻撃し、世界経済を混乱に陥らせる戦術は極めて卑劣であり、到底、容認できない。

一方、トランプ米大統領は対イラン攻撃について、当初示していた４〜５週間よりも「長く続ける能力がある」と述べ、長期戦も辞さない考えを強調した。

トランプ氏の発言は二転三転している。体制転換をイラン国民に呼びかけたが、米国が期待していた新指導者は「ほとんどは死んでしまった」とも述べた。出口戦略を持たずに攻撃に踏み切ったのは明らかで、無責任極まりない。

欧州主要国は米国などの軍事攻撃には参加しないとしているが、関与を強めつつある。

英国は米国の要請に応じ、英国内などの基地の使用を認めた。地中海の島国キプロスに置く英空軍基地がイランによるとみられる無人機攻撃を受けたとして、戦闘機を防衛目的の任務に就かせた。

フランスもマクロン大統領が原子力空母を地中海に派遣すると表明した。英仏の軍用機や艦船が報復の対象とされ、不測の衝突に発展する恐れもある。

米国は、ロシアの侵略を受けるウクライナや、パレスチナ自治区ガザに侵攻したイスラエルに対し、大量の弾薬や兵器を供与している。この上、イラン攻撃が長期化すれば在庫が不足し、米軍の戦力も低下しかねない。

また米軍は、空母打撃群をはじめ戦力を中東に集中させている。他の地域で米軍の守りが手薄となれば、日本を含むアジア太平洋地域の安全保障に悪影響が及ぶ。

米国は、中国の軍事的威圧に対処するためにも、イラン攻撃を長引かせるべきではない。