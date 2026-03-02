教団は、病気や身内の不幸につけ込み、信者に不当に高額な献金を強いてきた。

裁判所の解散命令を機に、清算手続きを着実に進め、被害者を救済しなければならない。

東京高裁が、１審の東京地裁に続き、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散を命じる決定を出した。教団と元信者らとの間には、高額献金を巡るトラブルが絶えず、文部科学省が２０２３年に解散命令を請求していた。

決定は「違法な献金勧誘によって、多くの人に多額の損害と精神的苦痛を発生させた」と指摘したほか、「現在もなお、教団の信者らによる違法な勧誘が行われる恐れがある」と懸念を示した。

宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合、法人に解散を命令できると定めている。高裁は、教団が長年、組織ぐるみで違法に献金を集めた悪質性を重く見たのだろう。

元信者らの中には、不動産を売却したり、消費者金融から数千万円を借り入れたりして献金した人もいる。その結果、本人だけでなく、家族の生活まで苦境に陥らせた影響は看過できない。

教団は最高裁に不服を申し立てるとみられる。だが、今回の高裁決定は、宗教法人法の規定などによって直ちに効力が生じ、教団の清算手続きが開始される。

今後は、裁判所から選任された弁護士が、清算人として教団の財産整理を進めることになる。教団は１０００億円を超える財産を保有している。清算人の調査に対し、財産状況を正確に報告する責務があることは言うまでもない。

被害対策弁護団によると、現在、１００人を超える元信者らが、裁判などを通じて計約５０億円の賠償を教団に求めている。清算手続きを通じ、教団の財産を被害弁済に充てていくことが不可欠だ。

献金したことを周囲に知られたくない人や、証明書類が乏しくて被害を申告できない人も多いとされる。こうした潜在的な被害者にも名乗り出てもらえるよう、広く周知する活動が重要になる。

清算後に残った財産は、教団に関連する別の宗教法人に移される見通しだ。看板の掛け替えにとどまり、違法勧誘が続くような事態になれば、元も子もない。

献金問題は安倍元首相銃撃事件を機に注目を集め、悪質な献金勧誘を禁じる新法が施行された。他の宗教団体を含め、同様の問題が繰り返されぬよう、関係機関が警戒を怠らないことが大切だ。