［イラン攻撃の衝撃］＜下＞

「４０年間切望してきた。テロ政権を滅ぼすことができる」

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１日、テルアビブにある国防省本部の屋上に上り、国民に向けた声明を出した。

イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の名を挙げ、「暴君を殺害した」と勝ち誇った。

ネタニヤフ氏は２０１５年のイラン核合意後も、イラン攻撃の必要性を米国に訴え続けた。中東の軍事大国であるイランとの交戦リスクは大きい。トランプ米大統領も第１次政権時、二の足を踏んだ。

イスラエルは２３年のイスラム主義組織ハマスによる越境攻撃を契機に、ハマスやレバノンのシーア派組織ヒズボラを弱体化させた。イランにとって反撃の矛である反イスラエル勢力「抵抗の枢軸」は力を失い、イランの体制を直接攻撃する素地は整った。

イスラエルは近年、ハイテク技術を背景とする軍事力や諜報（ちょうほう）能力を飛躍的に向上させていた。

「壊滅的な空爆の一発で、（ハメネイ師ら）全員を殺害できる」。米ニュースサイトのアクシオスによると、ハメネイ師の動静を把握したイスラエルは２月２３日、トランプ氏にこう伝えた。米国は攻撃前日の２７日に合同作戦を決断した。

初動作戦に成功したイスラエルが次に描くシナリオは、イラン国民の蜂起だ。

「最高の日だ」

ハメネイ師の死亡情報が流れた２月２８日、テヘランの各地で市民から歓声があがった。だが、激しい空爆で市民らはすぐに脱出を余儀なくされ、反体制スローガンは消えた。体制転換までは望まないという声は多く、民衆の足取りは重い。

イランは幾度も大規模な抗議デモを経験したが、体制は難なく弾圧した。精鋭軍事組織「革命防衛隊」は軍事、経済権益を握る。傘下の民兵組織バシジは隅々に配置され、数十万人から百万人が国民を監視する。そもそも、地方では体制を支持する保守層が多数派という構図は変わらない。

次期指導者の選出に向けた手続きは着々と進む。イスラエルが望む体制崩壊には地上軍投入が必要との指摘は多いが、米国がイラク戦争後に引き起こしたような泥沼化は避けられない。ハメネイ師の死亡後、イラン軍参謀本部は「最後の血の一滴まで」戦い、「決して降伏はない」との声明を突きつけた。

動乱は中東地域全体を揺るがす。軍事的に「１強」となりつつあるイスラエルに対し、アラブ諸国やトルコの将来的な動向は予断を許さない。イスラム圏に根強く残る反米・反イスラエル感情は増幅し、イスラム過激派を刺激しかねない。崩れた勢力バランスは、各地で宗派・民族対立を激化させる恐れもある。中東は激動の混迷期に入った。