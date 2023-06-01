日清食品の「冷凍 完全メシ DELI マイルドな甘みと香ばしさの牛肉入り黒炒飯」

冷凍チャーハンが支持を伸ばしている。自宅で手軽に食事を済ませたい人が増えるのに伴い、温めるだけでおなかを満たせる冷凍食品市場が拡大した。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

中でも、さまざまな野菜や肉類が入り、ラインアップが豊富で飽きにくいチャーハンは人気の商品だ。急速冷凍技術の進歩によって、具材の食感や風味を保ちやすくなったことも好評の背景にある。

日清食品の「冷凍 完全メシ DELI マイルドな甘みと香ばしさの牛肉入り黒炒飯」は33種類の栄養素を含む。栄養とおいしさのバランスを追求した。濃厚でとろみの強いしょうゆが米粒に絡み、香ばしい風味。具材は牛肉、卵、青ネギなど。290グラム入りで希望小売価格は861円。

すかいらーくグループの「バーミヤン本格炒飯」は、自社が運営するファミリーレストラン「バーミヤン」が提供する味を冷凍食品で実現した。強火で炒めており、ネギの香りやオイスターソースのうまみを利かせている。430グラム入りで市場想定価格は459円。

テーブルマーク「焼めし 550g」はしょうゆベースのシンプルな味付けで、昔ながらの味わいが楽しめる。具材にかまぼこを加えた点が特徴で、ほかに卵、ネギ、チャーシュー、ニンジン、タマネギが入っている。市場想定価格は537円。（いずれも価格は変動する場合があります）

