¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿´ÇÛÌµÍÑ¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿à·ã¥ä¥»á¤Ë¸ÅÁã¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÎàÊÑ²½á¤Ë¸ÅÁã¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·Íâ£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£×£Â£ÃËÜÀïÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï¤Ë½Ð¾ì¡££´ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤³¤½¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏàÁ°µð¿Í¤Î¼çË¤á¤Îµ¢´Ô¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤Î¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤«¤é¼ó¸µ¤Þ¤Ç¿¼¤¯Æü¾Æ¤±¤·¤¿¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤È¤¢¤´¼þ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î½Å¸ü¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢£±·î¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ²ñ¸«»þ¤Î½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï°ìÊÑ¡£µð¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÀº¤«¤ó¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤»¤¿¡©¡×¡Ö´é¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÂÎÄ´¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Î£ÖÃ¥´Ô¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤â¡¢º£¤ä³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÀï¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ä¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Î·ãÊÑ¤Ë¤è¤ë¿´Ï«¤¬ÂÎ¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿ä»¡¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í´Ø·¸¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥ª¥Õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆùÂÎ²þÂ¤¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¡Ê¿´Ï«¤Ê¤É¤Î¡Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢ÅöÁ³¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÏÂ¿¿¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÊÊÑ²½¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤Ï¡Ë¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²¬ËÜ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë²¿¤è¤ê¤Î¾Ú¤·¡£¤¤¤è¤¤¤è£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂæÏÑ¤È¤Î£×£Â£Ã½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¿Ê²½¤·¤¿à£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ïá¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ºÆ¤Ó²Ð¤òÊ®¤¯½Ö´Ö¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£