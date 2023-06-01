WBCが5日開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。日本と同じプールCで戦うチェコ代表のパベル・ハジム監督が4日、東京ドームで会見。2月に行ったロッテとの練習試合で、ユニホームに日本語が刻まれていたことについて語った。

宮崎で事前キャンプを行ったチェコ。練習試合のユニホーム正面部分には、大きくカタカナで「チェコ」の文字がデザインされていた。

SNS上でも話題になったこのユニホームについて会見で質問されたハジム監督は「日本ファン、日本の野球、そして日本という国へ、ここ3年間していただいた素晴らしいことへの恩返し、リスペクトの証し」であると説明した。

日本ファンが読みやすいように配慮されたものでもあり、発案者はルカシュ・エルコリ投手であるとも明かされた。

前回の2023年大会でも、チェコは1次ラウンドで日本と対戦。2-10で敗れたが、先発右腕サトリアが大谷翔平から空振り三振を奪うなど話題に。ひたむきなプレーとスポーツマンシップ溢れる行動などでも野球ファンの心を掴んだ。今大会は10日に日本と対戦する。



