インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体＆女子シングルで2冠を達成したアリサ・リウ（米国）が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新。表彰台での自撮り写真を公開した。銀メダルの坂本花織（シスメックス）、銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）に向けた言葉に海外ファンは感激している。

表彰式直後、最高の笑顔が弾けた。金メダルを胸に輝かせたリウを中心に、坂本と中井が寄り添い、勝利を祝うセルフィーを撮影。3人でメダルと大会マスコットを掲げて笑顔を浮かべた。

リウは自身のインスタグラムに実際の画像を公開。文面には、「このクレイジーなオリンピックの旅で、2人の素晴らしいチームメートと表彰台を共にできたことに感謝！」と、日本の2人を「チームメート（teammates）」と表現した。

ライバルでもあり友人でもある3人だが、チームメートとしたリウの9文字には、ネット上のファンから「号泣してるわ」「スケートにも人格的にも素晴らしいと思う」「アリサ、あなたは私のヒーローよ」「素晴らしい友情だわ」「とっても誇りに思う」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）